Srpski vezista Radosav Petrović, uprkos velikoj najavi da se ovog leta vraća u Partizan, crno-bele je u međuvremenu sačekala loša vest.

Prema saznanjima "Kerkide", Krasava ENI, klub koji je od ove sezone član kiparske elite, obnovio je kontakt sa srpskim fudbalerom i u naredna 24 časa će biti poznato da li će Raća ostati na Kipru gde je do ovog leta nosio dres APOEL-a.

Želja rukovodstva vicešampiona Srbije da ovog leta vrati neke od bivših igrača i tako mladim snagama obezbedi neophodne mentore nije do sada urodila plodom.

Tokom leta su između ostalih kontaktirani Adem Ljajić, Darko Brašanac, Matija Nastasić i Stevan Jovetić, međutim ispostavilo se da većina fudbalera sa spiska želja ima drugačije planove, a prema poslednjim informacijama i Petrović bi mogao da izbegne Humsku.

