Fudbaleri Kopenhagena ubedljivo su savladali Malme rezultatom 5:0 u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Ovaj meč jebio veoma bitan Crvenu zvezdu iz razloga jer bi jako dobro bilo da Kopenhagen nije prošao, kako bi u eventualnom elitnom takmičenju crveno-beli bili ispred na žrebanju.

Danski tim je po klupskom koeficijentu ispred srpskog, i ovim trijumfom je Zvezda izgubila mogućnost da se nađe u trećem šeširu.

Naravno, Zvezda prethodno mora da izbaci Leh, a zatim i Pafos koji je bio bolju u dvomeču od Dinamo Kijeva.

