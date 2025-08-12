Nadali su se u Zvezdi drugačijem raspletu.
CRVENA ZVEZDA SAZNALA KATASTROFALNE VESTI: Srpski šampion u teškoj situaciji!
Fudbaleri Kopenhagena ubedljivo su savladali Malme rezultatom 5:0 u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
Ovaj meč jebio veoma bitan Crvenu zvezdu iz razloga jer bi jako dobro bilo da Kopenhagen nije prošao, kako bi u eventualnom elitnom takmičenju crveno-beli bili ispred na žrebanju.
Leh - Crvena zvezda, prva utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia
Danski tim je po klupskom koeficijentu ispred srpskog, i ovim trijumfom je Zvezda izgubila mogućnost da se nađe u trećem šeširu.
Naravno, Zvezda prethodno mora da izbaci Leh, a zatim i Pafos koji je bio bolju u dvomeču od Dinamo Kijeva.
