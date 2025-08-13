Slušaj vest

Jedan od derbija trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona igrali su Fenerbahče i Fejnord.

Holanđani su u prvoj utakmici iskoristili prednost domaćeg terena i slavili rezultatom 2:1, poveli 1:0 u revanšu, ali je boginja sreće ove večeri bila uz tim Žozea Murinja. Fenerbahče je slavio 5:2 i ukupnim rezultatom 6:4 prošao dalje.

No, Portugalac je prošao kroz pakao do pobede.

Gosti su poveli u 39. minutu posle velike gluposti golmana Fenerbahčea Irfana Egribajata. Fenerbahče je bio u napadu kada je lopta pogodila u ruku Uedea. Međutim, glavni sudija meča Ištvan Kovač iz Rumunije to nije signalizirao.

Šta se desilo u glavi golmana domaće ekipe ostaće misterija, tek pritrčao je lopti na sredini svoje polovine terena i uhvatio je loptom. Na celom svetu to je slobodan udarac za rivala, pa je tako bilo i u Istanbulu. Iz te akcije gosti su poveli golom Vatanabea.

Grešku golmana pogledajte OVDE

Sreća po golmana Egribajata da su njegovi saigrači bili raspoloženi u napadu, inače ko zna kako bi prošao na suočenju sa Murinjom posle utakmmice u slučaju ispadanja.

Fenerbahče je sada na korak da posle 16 godina zaigra u grupnoj fazi Lige šampiona, a poslednju prepreku činiće mu Seltik.

