Crvena zvezda na korak od plasmana u plej-of Lige šampiona
ŠERIF HLADAN KAO ŠPRICER: Penal koji je Crvenoj zvezdi otvorio vrata Kipra! (VIDEO)
Zvezda je na Marakani povela protiv Leha u samom finišu prvog poluvremena, kada je sa penala pogodio Šerif Endiaje.
Prethodno je Babika protutnjao kroz odbranu protivnika i poslao loptu ka Olajinki. Nigerijac je oboren posle čega je sudija pokazao na "belu tačku"
Crvena zvezda - Leh Foto: Petar Aleksić
Endijaje je preuzeo odgovornost i pogodio sa bele tačke!
