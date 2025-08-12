Zvezda bez Rodrigaa i Radeta Krunića ulazi u dvomeč sa Pafosom!
nevolje
ZVEZDA SAMA SEBI PUCALA U NOGE: Srpski šampion u velikom problemu pred Pafos!
Fudbaleri Crvene zvezde savladali su poljski Leh sa ukupnim rezultatom 4:2 u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Nakon 3:1 u Poljskoj, Zvezda je u revanšu u Beogradu odigrla je 1:1 i tako obezbedila prolaz dalje.
U plej-ofu za plasman u grupnu fazu Zvezda će na megdan Pafosu, ali bez dva važna igrača u sistemu Vladana Milojevića.
Crvena zvezda - Leh Foto: Petar Aleksić
Nakon Rodrigaa koji je na startu drugog dela zaradio crveni karton i neće moći da nastupi protiv Kiprana, nova nevolja koja je zadesila Zvezdu je još jedan žuti karton Radeta Krunuća u ovim kvalifikacijama, pa će zbog toga morati da preskoči prvi meč protiv Pafosa.
Milojević će morati da pronađe neko novo rešenje...
