U plej-ofu za plasman u grupnu fazu Zvezda će na megdan Pafosu , ali bez dva važna igrača u sistemu Vladana Milojevića.

Nakon Rodrigaa koji je na startu drugog dela zaradio crveni karton i neće moći da nastupi protiv Kiprana, nova nevolja koja je zadesila Zvezdu je još jedan žuti karton Radeta Krunuća u ovim kvalifikacijama, pa će zbog toga morati da preskoči prvi meč protiv Pafosa.