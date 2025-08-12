Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su poljski Leh sa ukupnim rezultatom 4:2 u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Nakon 3:1 u Poljskoj, Zvezda je u revanšu u Beogradu odigrla je 1:1 i tako obezbedila prolaz dalje.

U plej-ofu za plasman u grupnu fazu Zvezda će na megdan Pafosu, ali bez dva važna igrača u sistemu Vladana Milojevića.

Crvena zvezda - Leh Foto: Petar Aleksić

Nakon Rodrigaa koji je na startu drugog dela zaradio crveni karton i neće moći da nastupi protiv Kiprana, nova nevolja koja je zadesila Zvezdu je još jedan žuti karton Radeta Krunuća u ovim kvalifikacijama, pa će zbog toga morati da preskoči prvi meč protiv Pafosa.

Milojević će morati da pronađe neko novo rešenje...

BONUS VIDEO:

Koreografija Delija na meču Crvene zvezde i Leha Izvor: Kurir