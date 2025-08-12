Crvena zvezda će nakon Leha na megdan Pafosu u direktnom dvomeču za plasman u grupnu fazu Lige šampiona.
SVE JE JASNO! Poznato kada i gde se igra prva utakmica plej-ofa između Crvene zvezde i Pafosa za plasman u Ligu šampiona!
Fudbaleri Crvene zvezde eliminisali su Leh u trećem kolu kvalifikacija za plasman u Ligu šampiona ukupnim rezultatom 4:2.
U plej-ofu Zvezda će na megdan kiparskom Pafosu koji je prethodno izbacio Dinamo iz Kijeva!
Crvena zvezda - Leh Foto: Petar Aleksić
Prvi meč između Zvezde i Pafosa zakazan je za utorak (19.08) od 21.00 na stadionu Rajko Mitić, dok se revanš igra na Kipru.
Podsetimo, crvno-beli će proiv Pafosa u Beogradu biti lišeni pomoći Rodrigaa i Radeta Krunića.
