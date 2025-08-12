Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde eliminisali su Leh u trećem kolu kvalifikacija za plasman u Ligu šampiona ukupnim rezultatom 4:2.

U plej-ofu Zvezda će na megdan kiparskom Pafosu koji je prethodno izbacio Dinamo iz Kijeva!

Crvena zvezda - Leh Foto: Petar Aleksić

Prvi meč između Zvezde i Pafosa zakazan je za utorak (19.08) od 21.00 na stadionu Rajko Mitić, dok se revanš igra na Kipru.

Podsetimo, crvno-beli će proiv Pafosa u Beogradu biti lišeni pomoći Rodrigaa i Radeta Krunića.

BONUS VIDEO:

Koreografija Delija na meču Crvene zvezde i Leha Izvor: Kurir