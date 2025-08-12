Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde eliminisali su Leh u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona i tako ponovo zaradili ozbiljnu svotu novca, ali u isto vreme pomogli i koeficijentu za srpski fudbal.

Nije Crvena zvezda zadržala maksimalnu zaradu kada je koeficijent u pitanju, pošto je primila gol na kraju meča, ali je opet zaradila nove bodove.

Crveno-beli su mnogo uradili za sebe i ovim remijem, iako je to pobedom moglo biti bolje, pošto su zadržali skoro pa maksimalnu zaradu kada je koeficijent u pitanju.

Sebi su dodali još 500. Sezonu je klub započeo sa 44.000, a sada je krenula Zvezda opet sjajnim putem da vrati tu brojku, ili je čak prevaziđe učešćem u grupnoj fazi. Pred ovaj meč učinak je bio 34.000.

Naravno, shodno pravilniku i broju klubova u Evropi, tako je i Srbija profitirala, odnosno svaki superligaš, pošto je državnom koeficijentu dodato još 125 poena.

Kada je u pitanju novčana zarada, Zvezda je sada već minimum obezbedila 4.29 miliona evra za ulazak u plej-of za Ligu šampiona, a shodno tome da će igrati makar grupbu fazu Lige Evrope, zaradila je makar još i 4.31 milion na osnovu toga. To je minimalna zarada od 8.6 miliona evra.

Ta brojka može biti i veća, pošto bi umesto zarade od 4.31 miliona, to moglo biti i 18.62 miliona evra, ako se u poslednjem kolu kvalifikacija za LŠ pobedi Pafos.

