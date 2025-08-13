Fudbaleri Pafosa sa Kipra, rivala Crvene zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona

Malo je onih koji su prognozirali da će Crvena zvezda i Pafos odlučivati o učesniku Lige šampiona.

A upravo je na terenu pokazano ko je bolji. Crvena zvezda je ukupnim rezultatom izbacila poljski Leh, a Pafos sa glatkih 3:0 kijevski Dinamo.

Tim sa Kipra je tek drugu sezonu u evropskim takmičenjima i sigurno je da je iskustvo na strani kluba sa stadiona "Rajko Mitić".

Šampion Kipra je i daleko jeftiniji od Zvezde, ali daleko od toga da je u pitanju laka prepreka.

Klub sa jugo-zapada grčkog dela Kipra osnovan je tek pre 11 godina - 2014. godine. U vlasništvu je ruskih milijardera Romana Dubova i Sergeja Lomakina. Lomakin je inače poznat srpskoj javnosti. Krajem prošle godine je izabran za generalnog direktora Bokserskog saveza Srbije, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno ga je pomenuo kao nekog ko želi da ulaže u srpski fudbal, konkretno u FK Loznica.

Ako je ruska priča najvažnija u upravi kluba, onda je u sportskom sektoru to španska. Španski stručnjak Huan Karlos Karsado je dugo bio pomoćnik Unaija Emerija u Sevilji, Arsenalu i Pari Sen Žermenu, i svakako predstavlja autoritet među trenerima.

To se vidi i po "španskom" stilu igre, koji karakteriše brzina, pokretljivost igrača, kao i činjenica da gotovo svako od igrača može da ugrozi gol rivala.

Ipak, kada je napad u pitanju, svakako je najpoznatije ime Mislava Oršića. Iskusni bivši napadač Dinama iz Zagreba i standardni reprezentativac Hrvatske načeo je Ukrajince u revanšu i još jednom potvrdio klasu.

Oršić sa Rumunom Dragomirom i Brazilcem Brunom čini napadački trio, iza njih je "plejmejker" Pepe. Već po ovome se vidi da se radi o legiji stranaca. Brazilci dominiraju, tu su Anderson, Jaja, Bruno, Pedrao.

Portugalci Pepe i Kvina drže sredinu terena kada je kreiranje u pitanju, dok su zadnji vezni "ić" varijanta. Muamer Tanković je zvanično Šveđanin, dok Ivan Šunjić nastupa za Bosnu i Hercegovinu.

Odbranom komanduje Portugalac Koreja, inače desni bek, dok centrali deo odbrane drže Španac Goldar i Holanđanin Lukasen. Na levoj strani je jedan od retkih Kiprana Pileas.

Treba dodati da je David Luiz nedavno stigao u klub, a trebaće mu vremena da se igra sa ekipom.

Na golu je iskusni kiparski reprezentativac Neofitos Mihael, 31-godišnji čuvar mreže.