Ulaznice za prvu utakmicu fudbalera Crvene zvezde i kiparskog Pafosa u plej-ofu za Ligu šampiona puštene su večeras u prodaju.

Zvezda se večeras plasirala u plej-of za najelitnije evropsko takmičenje, pošto je ukupnim rezultatom 4:2 eliminisala Leh iz Poznanja, u trećem kolu kvalifikacija.

1/63 Vidi galeriju Crvena zvezda - Leh Foto: Petar Aleksić

Crveno-beli su večeras u revanšu odigrali nerešeno 1:1 protiv Leha, a u Poljskoj prošle srede pobedili su 3:1.

Kako se navodi u saopštenju na klupskom sajtu, ulaznice su odmah po završetku večerašnje utakmice puštene u prodaju putem interneta po ceni od 1.200 dinara za severnu i za južnu tribinu.

‍Za ulaz na istočnu tribinu treba izdvojiti 2.200 dinara, karta za zapad košta 2.600, a ulaz na tribinu Siniša Mihajlović košta 4.000 dinara.

Narednih dana ulaznice će se prodavati i na blagajnama stadiona "Rajko Mitić".

Prvu utakmicu protiv Pafosa Zvezda će igrati 19. avgusta od 21 čas u Beogradu.