Fudbaleri Zvezde obezbedili su plasman u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u trećoj rundi eliminisali poljski Leh. Posle ubedljivog trijumfa u Poznanju 3:1, crveno-beli su u revanšu na "Marakani" odigrali nerešeno 1:1 sa Poljacima i tako overili plasman u plej-of.

Poslednja prepreka Zvezdi, na putu za elitno takmičenje, biće neugodni kiparski Pafos, koji je sa glatkih 3:0 eliminisao Dinamo iz Kijeva.

Poznati su i ostali parovi...

Mađarski Ferencvaroš eliminisao je bugarski Ludogorec i u plej-ofu za Ligu šampiona izgraće protiv azerbejdžanskog predstavnika Karabaga, koji je u trećoj rundi bio bolji od Škendije.

U plej-ofu ćemo gledati i okršaj šampiona Norveške i Austrije, tačnije Bode i Šturm.

Mesto u plej-ofu obezbedio je i Seltik, koji je posle penala eliminisao Slovan iz Bratislave. Protivnik slavnog škotskog kluba biće kazahstanski Kairat.

Posle ubedljivog trijumfa nad Malmeom (5:0) mesto u plej-ofu kvalifikacija overio je i prvak Švajcarske Bazel, koji će igrati protiv danskog Kopenhagena.

Murinjov Fenerbahče imaće najteži zadatak u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona. Turski gigant, koji je u trećoj rundi bio bolji od Fejnorda, odmeriće snage sa slavnom portugalskom Benfikom.

Još jednog škotskog predstavnika gledaćemo u poslednjoj rundi kvalifikacija, reč je o Rendžersu. Tim iz Glazgova bio je bolji od Viktorije Plzenj i u plej-ofu će igrati protiv Briža koji je eliminisao ekipu Salcburga.

Svi parovi:

Crvena zvezda - Pafos

Rendžers - Klub Briž

Ferencvaroš - Karabag

Bodo – Šturm

Seltik – Kairat

Bazel – Kopenhagen

Fenerbahče – Benfika

Prvi mečevi plej-ofa na programu su 19. i 20. avgusta.

Kurir sport