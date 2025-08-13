Slušaj vest

Jana Romaškina, atraktivna ruska voditeljka i supruga fudbalera Crvene zvezde Naira Tiknizjana, uživo je pratila okršaj crveno-belih sa poljskim Lehom na stadionu Rajko Mitić.

Zanosna Ruskinja, koja se zbog svog dragog nedavno preselila u srpsku prestonicu, iz svečane lože bodrila je Tiknizjana i njegove saigrače.

Bila je oduševljena atmosferom na popularnoj "Marakani" Jana, pa je tokom meča podelila par snimaka, međutim, imala je i neke zamerke.

Zasmetale su Jani dve stvari. Naime, pre meča ostala je bez olovke za usne, a posle utakmice morala je da pešači do kuće, što joj je jako teško palo.

"Žena redar mi je pri ulasku na stadion oduzela flašicu vode, što je logično, ali i malu olovku za usne... E, to mi je već bilo krivo", napisala je Jana u opisu prve fotke koju je podelila sa Marakane.

Imala je i problema prilikom povratka kući. Nije uspela da pronađe prevoz, pa je usledilo naporno pešačenje do stana.

"Da biste razumeli, bilo je nemoguće otići taksijem. U autobusima i trolejbusima nisam stigla da se snađem. Metro u Beogradu ne postoji. Oni koji su došli kolima na stadion dugo nisu mogli da izađu zbog beskonačnog toka ljudi. Išli smo autoputem, prelazili ulicu na nedozvoljenom mestu, a automobili su nas propuštali, niko nije vikao niti se svađao. Razumevanje. Posle 40 minuta pešačenja, konačno sam se srušila na kauč", požalila se Ruskinja na Instagramu.

