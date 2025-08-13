Slušaj vest

Jana Romaškina, atraktivna ruska voditeljka i supruga fudbalera Crvene zvezde Naira Tiknizjana, uživo je pratila okršaj crveno-belih sa poljskim Lehom na stadionu Rajko Mitić.

Zanosna Ruskinja, koja se zbog svog dragog nedavno preselila u srpsku prestonicu, iz svečane lože bodrila je Tiknizjana i njegove saigrače.

Jana Romaškina Foto: Printscreen / Instagram / romashkina_ya_

Bila je oduševljena atmosferom na popularnoj "Marakani" Jana, pa je tokom meča podelila par snimaka, međutim, imala je i neke zamerke.

koreografija Delija
koreografija Delija Foto: Instagram/Jana Romaškina

Zasmetale su Jani dve stvari. Naime, pre meča ostala je bez olovke za usne, a posle utakmice morala je da pešači do kuće, što joj je jako teško palo.

"Žena redar mi je pri ulasku na stadion oduzela flašicu vode, što je logično, ali i malu olovku za usne... E, to mi je već bilo krivo", napisala je Jana u opisu prve fotke koju je podelila sa Marakane.

Imala je i problema prilikom povratka kući. Nije uspela da pronađe prevoz, pa je usledilo naporno pešačenje do stana.

"Da biste razumeli, bilo je nemoguće otići taksijem. U autobusima i trolejbusima nisam stigla da se snađem. Metro u Beogradu ne postoji. Oni koji su došli kolima na stadion dugo nisu mogli da izađu zbog beskonačnog toka ljudi. Išli smo autoputem, prelazili ulicu na nedozvoljenom mestu, a automobili su nas propuštali, niko nije vikao niti se svađao. Razumevanje. Posle 40 minuta pešačenja, konačno sam se srušila na kauč", požalila se Ruskinja na Instagramu.

Jana Romaškina objava
Objava ruske voditeljke Foto: Instagram/Jana Romaškina

Kurir sport

Ne propustiteFudbalRUSKI VLASNIK, ŠPANSKI TRENER I HRVATSKA GOL-MAŠINA: Ko je Pafos, naredni rival Crvene zvezde na putu ka Ligi šampiona?
Pafos
FudbalPRŠTAĆE NA SVE STRANE! Poznati svi parovi plej-ofa za plasman u Ligu šampiona!
FK Crvena zvezda
FudbalGOREĆE MARAKANA PROTIV KIPRANA: Crvena zvezda pustila u prodaju ulaznice za Pafos
IMG-20250812-WA0076.jpg
FudbalFUDBALERI ZVEZDE NA SKENERU KURIRA POSLE REVANŠA SA LEHOM: Evo koji igrač je pravo blago, a ko se muči sve više i više
FK Crvena zvezda

Slavlje ispred severa Izvor: Kurir