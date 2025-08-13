Slušaj vest

Hit objava crveno-belih u sitne sate!

Nakon ubedljivog trijumfa u Poznanju (3:1), crveno-beli su u revanšu na Marakani odigrali 1:1 sa poljskim timom i nastavili pohod ka elitnom takmičenju.

Foto: Petar Aleksić

Nakon plasmana u plej-of za Ligu šampiona Zvezda je rešila da "pecne" svog rivala.

Naime, bili su ubeđeni Poljaci da su favoriti u ovom dvomeču i to im se obilo o glavu. Kada su objavljeni parovi trećeg kola kvalifikacija poznata stranica "Football Rankings" prognozirala je pobednike duela i prednost je dala Crvenoj zvezdi. Leh je tada na zvaničnoj stranci kluba izmenio fotografiju i poručio:

"Hej, imali ste grešku", aludirajući da će oni proći dalje.

Zvezda je mudro ćutala i čekala svojih pet minuta.

Dve nedelje kasnije, nakon trijumfa u dvomeču, usledila je reakcija.

"Izvinite, ali ovoga puta nije bilo greške" poručili su Poljacima crveno-beli.

Kurir sport