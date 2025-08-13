ZVEZDA SE OGLASILA USRED NOĆI - BRUTALAN ODGOVOR NA PROVOKACIJU! Crveno-beli dočekali "svojih pet minuta", pa hit objavom zapušili usta Poljacima! (FOTO)
Hit objava crveno-belih u sitne sate!
Crvena Zvezda izborila je plasman u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto je u trećem kolu eliminisala poljski Leh.
Nakon ubedljivog trijumfa u Poznanju (3:1), crveno-beli su u revanšu na Marakani odigrali 1:1 sa poljskim timom i nastavili pohod ka elitnom takmičenju.
Nakon plasmana u plej-of za Ligu šampiona Zvezda je rešila da "pecne" svog rivala.
Naime, bili su ubeđeni Poljaci da su favoriti u ovom dvomeču i to im se obilo o glavu. Kada su objavljeni parovi trećeg kola kvalifikacija poznata stranica "Football Rankings" prognozirala je pobednike duela i prednost je dala Crvenoj zvezdi. Leh je tada na zvaničnoj stranci kluba izmenio fotografiju i poručio:
"Hej, imali ste grešku", aludirajući da će oni proći dalje.
Zvezda je mudro ćutala i čekala svojih pet minuta.
Dve nedelje kasnije, nakon trijumfa u dvomeču, usledila je reakcija.
"Izvinite, ali ovoga puta nije bilo greške" poručili su Poljacima crveno-beli.
Kurir sport