Posle revanš utakmice protiv Leha i prolaza u plej-of Lige šampiona, struka i menadžment Crvene zvezde imaju itekako razloga za radost.

Crveno-beli su obezbedili grupnu fazu Lige Evrope, a u dvomeču protiv Pafosa boriće se za ulazak u Ligu šampiona. Ono što treba da raduje sve u Crvenoj zvezdi, jeste da su protiv Leha dobili igrača za veliku scenu. I to u liku mladog Veljka Milosavljevića.

Rođen na Vidovdan

Dobro su na Marakani upoznati sa kvalitetima Veljka Milosavljevića, momka koji je na Vidovdan 28. juna postao punoletan. Prošle godine kao tinejdžer dobio je šansu i oberučke je prigrlio. Na utakmici protiv Leha Milosavljević nije igrao kao da ima 18, već deset godina više. A, nije mu ovo bilo vatreno krštenje. Igrao je Veljko Milosavljević finale Kupa Srbije protiv Vojvodine, upisao nekoliko utakmica u derbijima protiv Partizana... Ali, Evropa je nešto sasvim drugo.

Pravo uživanje, za svakog ko voli fudbal, bilo je gledati Veljka Milosavljevića u avgustovskoj vreloj noći, na dupke ispunjenoj Marakani. Ušao je u igru u delikatnom trenutku, kada je isključen Brazilac Rodrigao, kada je Zvezda ostala sa igračem manje i desetoricom na terenu. I odigrao profesorski. Pokazavši da mu manjak godina nisu problem, da iskustvo nadoknađuje znanjem i fudbalskom inteligencijom.

Veljko Milosavljević je pravo Zvezdino blago. Odigrao je protiv Leha bez greške, iako je bio pod ogromnim pritiskom. Što zbog svojih godina, što zbog važnosti utakmice, što zbog odličnog protivnika... Donosio je Milosavljević inteligentne odluke, znao kad treba da izađe, zatvori prostor, pomogne saigračima, iznese loptu... Iskoristi svoju visinu i snagu, podmetne se ispred protivničkog igrača, anticipacijom preseče akciju rivala... Ma, profesorska partija Zvezdinog tinejdžera.

Zvezdin dres težak kao tuč

Nećemo preterati ako kažemo da je Veljko Milosavljević u mnogim paramterima podsetio na Nemanju Vidića. Autor ovog teksta dobro pamti početke najboljeg srpskog štopera, i sve muke i nedaće kroz koje je prolazio kada je ulazio u prvi tim Crvene zvezde. Deluje da Milosavljević nema tih problema, odnosno da se sa istima prilično dobro nosi. Težak je Zvezdin dres, kao tuč... Sve što u njemu uradiš dobro, to se kao podrazumeva, dok sa druge strane, svaka greškica se pamti i stavlja pod lupu javnosti. Danas je to kudikamo vidljivije, najviše zbog društvenih mreža, gde svako, ama baš svako ima mogućnost da iznese svoje mišljenje.

Nije tajna da je Veljko Milosavljević na oku brojnim skautima platežno bogatih klubova. Još proletos za njega su veliki interes pokazivali Seltik i Everton. Svojim gabaritima i onim što prikazuje na terenu, mladi momak iz Požarevca zadovoljava sve uslove da dobije šansu da zaigra u Premijer ligi. Kurir je pre nekoliko dana saznao da je Bornmut najozbiljniji kada je Milosavljević u pitanju, da su spremni da iskeširaju neverovatnih 13.000.000 evra za mladog defanzivca.

Gleda ga i Piksi

Svesni su u Crvenoj zvezdi kakvog bisera imaju u Veljku Milosavljeviću. Momak je reprezentativni kalibar. Ne bi trebalo bilo koga da iznenadi, ako se nađe na spisku selektora Dragana Stojkovića Piksija za utakmice protiv Letonije i Engleske. Svesni su u Zvezdi i njegovog potencijala koji može samo da raste, ali i njegovih godina. Sinoć trener Vladan Milojević onako između redova reče na konferenciji, da Veljko Milosavljević nije slabiji igrač u odnosu na znatno iskusnije Miloša Veljkovića i Rodrigaa. Znaju to i ljudi iz menadžmenta kluba. Sigurno je da ovom mladiću ako bude igrao u Ligi šampiona vrednost može samo da poraste.

Priliku da odigra još jednu jaku utakmicu u dresu Crvene zvezde, Veljko Milosavljević imaće narednog utorka protiv Pafosa na Marakani. I to od početka. Biće to možda i meč istine za ovog momka, jer će sve oči javnosti biti uprte u njega. Milosavljeviću, sine, samo napred i bez straha.