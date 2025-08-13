Slušaj vest

Šerif Endijaj blizu je odlaska iz Crvene zvezde! To je informacija koja danima kruži oko Marakane, a čini se da će epilog dobiti po završetku kvalifikacija za Ligu šampiona.

Kurir je polovinom jula objavio vest da je Crvena zvezda ponudila novi ugovor Šerifu Endijaju, sa znatno većom platom od sadašnje. Međutim, do dogovora nije došlo, iako je Senegalac bio počastvovan uslovima koje je dobio.

Dominantan u napadu

U kvalifikacijama za Ligu šampiona, u mečevima protiv Linkolna i posebno protiv Leha bilo je vidljivo koliko je Šerif Endijaj značajan za igru Crvene zvezde. Ipak, snažni napadač hoće novi izazov u karijeri. Iako je silno želeo da se vrati u Francusku, deluje da će Šerif na Bliski istok.

Crvena zvezda ima dve ponude iz Ujedinjenih Arapskih Emirata za Šerifa Endijaja i obe su vrlo unosne. Jedna je od Al Džazire i vredna je 10.000.000 evra. To je suma koja sve u Ljutice Bogdana 1A zadovoljava, kada je u pitanju Šerif Endijaj. Druga bi mogla da bude i unosnija, ali ona se čeka i čini se da je Al Džazira blizu da kompletira transfer, a onda ga realizuje krajem avgusta.

Arapi dali ono, što Francuzi nisu

Francuska Nica bila je u igri za Šerifa Endijaja, čak je i on bio zagrejan da se okuša u Francuskoj, jednoj od "liga petice". Nica je pre pet dana prodala Evana Gesana u Aston Vilu za 30 miliona evra. Nudili su Crvenoj zvezdi 7.000.000 evra za Endijaja, kao i španski Viljareal. Nisu hteli da se "otvore", a onda su u igru ušli Arapi.

I zimus, posle odličnih partija u Ligi šampiona, Šerif Endijaj bio je nadomak transfera u inostranstvo. Engleski Lids i Votford nudili su ozbiljan novac, međutim trener Vladan Milojević sprečio je njegov odlazaka na Ostrvo. Odlučio je šef struke crveno-belih da mu je Senegalac potreban za osvajanje duple krune u Srbiji i kvalifikacije za Ligu šampiona. I nije pogrešio.

Crvena zvezda učinila je sve da zadrži Šerifa Endijaja, ponudila mu novi ugovor i znatno veću platu. Međutim, ona je bila nekoliko puta manja od primanja koje je Senegalac dobio od Al Džazire. Zasad, na Marakani su sve pregovore ostavili po strani. Klub traži mir i koncentraciju za dvomeč protiv Pafosa koji donosi plasman u Ligu šampiona, koji donosi sportski i finansijski benefit.

Stigao na insistiranje Bahara

Da podsetimo, Šerif Endijaj došao je u Crvenu zvezdu u leto 2023. godine iz turske Adane za 4.000.000 evra. Prelomio je tada u korist Senegalca tadašnji trener Barak Bahar, iako je bilo nekih kandidata koji su bili zvučnijeg imena i znatno jeftiniji. Doneo je Šerif mnogo crveno-belima, bio najbolji strelac Superlige, ključan u nekoliko mečeva Lige šampiona. Crveno-beli će na njemu zaraditi više nego duplo od uloženog.

Navijači Crvene zvezde ne bi trebalo previše da brinu ukoliko Šerif Endijaj krajem avgusta napusti Marakanu. Dotad će fizički biti spreman Marko Arnautović, a gotovo je izvesno da ukoliko ode Endijaj, da sigurno ostaje Bruno Duarte. Ulazak u Ligu šampiona izvesno bi značio da bi Crvena zvezda angažovala i trećeg napadača, te tako uz talentovanog Aleksu Damjanovića kompletirala navalu za novu sezonu.

