FK Crvena zvezda je pred vratima Lige šampiona! U dobroj je prilici da po peti put igra elitno UEFA takmičenje i tako zaradi više od 30 miliona evra.

Poslednja prepreka na putu ka Ligi šampiona za Crvenu zvezdu jeste kiparski Pafos. Prvi meč između dva kluba biće odigran narednog utorka, 19. avgusta, na stadionu "Rajko Mitić" od 21.00 čas, dok je revanš sedam dana kasnije na Kipru.

Neće biti nimalo lako protiv Kiprana - Vladan Milojević Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Mobilizacija na Marakani

Svesni su u Crvenoj zvezdi važnosti ove dve utakmice. Zato su se svi mobilisali samo u jednom cilju, da se crveno-beli po peti put nađu u Ligi šampiona. I nije samo novac u pitanju, iako je jasno da Crvena zvezda svoj budžet i poslovni plan poslednjih godina generiše novcem zarađenim u UEFA takmičenjima. Važan je i koeficijent Srbije.

FK Crvena zvezda prošle sezone od plasmana u Ligu šampiona zaradila je tačno 32.024.000 evra! Slična suma očekuje ih i ove godine, ali potrebno je biti bolji od Pafosa u dve utakmice. A, to neće biti nimalo lako. Jeste to prvak Kipra, pa to kod nas u Srbiji odmah izaziva nekakav potcenjivački odnos, ali to je pre svega finansijski stabilna ekipa i klub u kojem igra veliki broj iskusnih internacionalaca, iz svih krajeva sveta.

1/63 Vidi galeriju Crvena zvezda - Leh Foto: Petar Aleksić

Kako bez Krunića i Rodrigaa

I zato jeste veliki problem što narednog utorka Crvena zvezda ne može da računa na Radeta Krunića, koji je od početka sezone ubedljivo najbolji igrač srpskog prvaka, te Brazilca Rodrigaa, koji je važan šraf u defanzivi. Biće to prilika da zvezdaška javnost vidi sve mogućnosti i kapacitete Mahmuda Badža, pojačanja iz Dunajske Strede. U ekipu bi trebalo da se vrate Mirko Ivanić, Nemanja Radonjić i Marko Arnautović koji nisu igrali protiv Leha zbog povrede.

Crvena zvezda ne može da pobegne od uloge favorita u meču protiv Pafosa. Jednostavno, veći su klub, što po godinama postojanja, tradiciji, brendu i osvojenim trofejima. Plus, Crvena zvezda je osvajala trofej Lige šampiona 1991. godine i igrala ovo takmičenje u ranijim i novijim formatima. Imaju crveno-beli ozbiljan kvalitet, ali treba ga potvrditi na terenu, u dve utakmice. I Pafos vidi svoju šansu, jer su do plej-ofa Lige šampiona bili impresivni izbacivši kijevski Dinamo i Makabi iz Tel Aviva, ekipe koje su bili favoriti i imale bolji klupski koeficijent. I to je još jedan podatak da u Crvenoj zvezdi budu oprezni, da ništa ne prepuste slučaju.

Ne igra u utorak na Marakani - Rade Krunić Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia

U igri veliki novac

Uzdaju se u Crvenoj zvezdi i u armiju navijača. Nadaju se da će Marakana biti još popunjenija, nego što je to bio slučaj protiv Leha, a tada je na stadionu bilo 45.371 duša. Potom sledi revanš na Kipru, u tropskim uslovima na temperaturi višoj od 40 stepeni, uz veliku vlažnost. Tog 26. avgusta, Crvena zvezda će protiv Pafosa krojiti svoju evropsku sudbinu, kako u sportskom, tako i u finansijskom smislu. Nijedan, ni drugi nisu zanemarivi. Hajdemo, sad redom.

Ovako brojke kažu, a one su egzaktne. UEFA je uvek bila transparentna, kada je u pitanju nagradni fond. Ulazak u Ligu šampiona donosi čistih 18.620.000 evra. To je zagarantovana suma. Šest bodova donelo im je ukupno još 4,2 miliona evra (po 2.100.000 za trijumfe nad Štutgartom i Jang bojsom). Na osnovu desetogodišnjeg koeficijenta u UEFA takmičenjima, stiglo je još 3.110.000 evra, dok je zarada od marketinga bila 3.740.000. Na sve to valja dodati i iznos koji se dodeljuje za konačan plasman, jer ne dobijaju svi isto, a to je 2.350.000 evra. Sve ovo zajedno donelo je brojku sa početka teksta - 32.024.000 evra. Valja podsetiti, da pobeda u Ligi šampiona donosi 2.100.000 evra, a remi 750.000 evra.

Pafos važan u sportskom i finansijskom smislu - Zvezdan Terzić, generalni direktor Zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Borba za klupski koeficijent

Crvena zvezda je plasmanom u plej-of Lige šampiona osigurala grupnu fazu Lige Evrope, samim tim i 4.310.000 evra. To je novac koji su sada već zaradili crveno-beli. Ukoliko bi igrali ovo takmičenje naredne sezone, za svaki trijumf u Ligi Evrope crveno-beli bi zaradili 450.000, a za narešeni ishod 150.000 evra. Iz ovoga se jasno vidi koliki je srazmer u nagradnom fondu Lige šampiona i Lige Evrope, što će biti ozbiljan stimulans za prvaka Srbije, da protiv Pafosa bude na najboljem nivou i tako se domogne elitnog UEFA takmičenja.

E, sad, što se tiče klupskog koeficijenta, tu Crvena zvezda ne sme da stane. Trenutno, crveno-beli na listi UEFA imaju 37 bodova, a startovali su sa 34. Potrebno je da ove sezone osvoje što više bodova, jer idućeg leta Zvezda gubi veliki broj poena iz sezone 2021/2022, kada su igrali šesnaestinu finala Lige Evrope. Egzaktno, Zvezda će izgubiti celih 15 bodova, što znači da će dolazeća sezona biti vrlo značajna za klub sa Marakane.