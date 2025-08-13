Slušaj vest

U utakmici protiv Leha iz Poznanja, Crvena zvezda je obezbedila plasman u plej-of za Ligu šampiona.

Fudbaleri prvaka Srbije imali su sjajnu podršku navijača koji su ispunili tribine stadiona “Rajko Mitić” i oborili rekord po gledanosti Zvezdinih utakmica u trećem kolu kvalifikacija za najkvalitetnije evropsko takmičenje računajući poslednjih deset godina.

Delije
Delije koreografija pred utakmicu sa Lehom Foto: NIKOLA MITIC/NIKOLA MITIC

Meč Zvezde i Leha je pratio 45.371 gledalac na stadionu „Rajko Mitić“, što je najveća poseta u ovoj fazi takmičenja u poslednjih deset godina i potvrda ljubavi zvezdaša prema klubu.

Kako piše portal FK Crvena zvezda, kada se uporede utakmice iz prethodnih sezona, jasno je da su navijači prepoznali značaj trenutka. U poređenju sa prethodnim takmičarskim godinama, kada su zabeležene sledeće posete protiv Pjunika (40.456), Kopenhagena (40.812), Šerifa (24.433) i Spartaka iz Trnave (37.112), na utakmici sa Lehom, navijači su pokazali još veći entuzijazam i posvećenost, čineći ovu utakmicu istorijskom po broju prisutnih.

Crvena zvezda - Leh Foto: Petar Aleksić

Sada je pred crveno-belima još značajniji izazov, utakmica sa Pafosom u plej-ofu za Ligu šampiona. Zato iz Zvezde pozivaju sve navijače da podrže klub i ispune stadion do poslednjeg mesta.

"Ovaj put, zajedno možemo da oborimo još jedan rekord i pokažemo da ljubav prema klubu ne poznaje granice. Utakmice plej-ofa su kroz istoriju bile veoma posećene, a sada je došao trenutak da nadmašimo posetu protiv Jang Bojsa (48.000) i Krasnodara (50.720), iako je reč o utakmici za plasman u Ligu Evrope, pomenuti duel drži rekord po broju navijača koji su prisustvovali utakmici kada je reč o plej-of mečevima. Zajedno do novog uspeha, zajedno do Lige šampiona!"

Fudbaleri Leha idu na trening posle utakmice

Koreografija Delija na meču Crvene zvezde i Leha Izvor: Kurir