Slušaj vest

Crveno-beli su bili bolji od Leha, u prvoj utakmici su pobedili rezultatom 3:1, a onda ostali bez trijumfa u revanšu koji je odigran u utorak uveče u Beogradu pogotkom koji su primili u poslednjim minutima utakmice.

Srpski šampion je obezbedio plasman u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona, a tamo će za protivnika imati kiparski Pafos koji je izbacio kijevski Dinamo.

1/63 Vidi galeriju Crvena zvezda - Leh Foto: Petar Aleksić

Pafos je ekipa koju na Marakani nisu želeli, odnosno nije je želeo Zvezdan Terzić, barem je tako bilo na startu kvalifikacija.

Crvena zvezda je kvalifikacije počela od drugog kola, a jedan od potencijalnih rivala je bio kiparski tim. Terzić je 16. juna, na početku priprema poručio da ne bi voleo dvomeč protiv Pafosa.

- Iskreno, voleo bih u 2. kolu da izbegnemo Rijeku zbog političkih tenzija kojih će sigurno biti i koje će odvući fokus sa fudbalske igre, zbog kojih smo tu. Voleo bih da ne igramo protiv hrvatskih predstavnika. Ne bih voleo ni Pafos da dobijemo, vlasnik je Rus, svi igrači su stranci, to nije kiparski, već internacionalni tim sastavljen od jako dobrih igrača. Mislim da bismo mogli bolje da prođemo, ali naravno - nama je cilj Lige šampiona i ko go da nam dođe, mislim da ulazimo kao favoriti - rekao je Terzić tada.

Naravno, generalni direktor Zvezde je razmišljao o Kipranima kao potencijalnoj mini u drugom kolu i ekipi koju bi bilo dobro izbeći.

Pitanje je kakvo je razmišljanje pred okršaj u plej-ofu.



Ko je i šta je, zapravo, Pafos?



Klub sa jugo-zapada grčkog dela Kipra osnovan je tek pre 11 godina - 2014. godine. U vlasništvu je ruskih milijardera Romana Dubova i Sergeja Lomakina. Lomakin je inače poznat srpskoj javnosti. Krajem prošle godine je izabran za generalnog direktora Bokserskog saveza Srbije, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno ga je pomenuo kao nekog ko želi da ulaže u srpski fudbal, konkretno u FK Loznica.

Ako je ruska priča najvažnija u upravi kluba, onda je u sportskom sektoru to španska. Španski stručnjak Huan Karlos Karsado je dugo bio pomoćnik Unaija Emerija u Sevilji, Arsenalu i Pari Sen Žermenu, i svakako predstavlja autoritet među trenerima.

Fudbaleri Pafosa sa Kipra, rivala Crvene zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona Foto: Wojciech Szubartowski / imago sportfotodienst / Profimedia

To se vidi i po "španskom" stilu igre, koji karakteriše brzina, pokretljivost igrača, kao i činjenica da gotovo svako od igrača može da ugrozi gol rivala.

Ipak, kada je napad u pitanju, svakako je najpoznatije ime Mislava Oršića. Iskusni bivši napadač Dinama iz Zagreba i standardni reprezentativac Hrvatske načeo je Ukrajince u revanšu i još jednom potvrdio klasu.

Oršić sa Rumunom Dragomirom i Brazilcem Brunom čini napadački trio, iza njih je "plejmejker" Pepe. Već po ovome se vidi da se radi o legiji stranaca. Brazilci dominiraju, tu su Anderson, Jaja, Bruno, Pedrao.

Portugalci Pepe i Kvina drže sredinu terena kada je kreiranje u pitanju, dok su zadnji vezni "ić" varijanta. Muamer Tanković je zvanično Šveđanin, dok Ivan Šunjić nastupa za Bosnu i Hercegovinu.

Odbranom komanduje Portugalac Koreja, inače desni bek, dok centrali deo odbrane drže Španac Goldar i Holanđanin Lukasen. Na levoj strani je jedan od retkih Kiprana Pileas.

Treba dodati da je David Luiz nedavno stigao u klub, a trebaće mu vremena da se igra sa ekipom.

Na golu je iskusni kiparski reprezentativac Neofitos Mihael, 31-godišnji čuvar mreže.

Bonus video: