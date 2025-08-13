Slušaj vest

Crveno-beli su obezbedili plasman u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona pošto su u dvomeču bili bolji od poljskog tima u trećem kolu.

Utakmica na stadionu Rajko Mitić je odigrana pred oko 45.000 gledalaca, a među njima možemo da svrstamo i Arnautovića koji je zbog problema sa povredom bio prinuđen da meč isprati sa tribina.

Pre početka utakmice, ispred ulaza u stadion je zabeležena emotivna scena.

Marko Arnautović je dočekao Dražena i Dušana Mihajlovića, rođenog brata i sina Siniše Mihajlovića.

Dražen, Dušan i Marko su napravili fotografiju ispred stadiona, a Sinišin brat je potom objavio zajedničku fotografiju na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram.

Marko Arnautović sa Draženom i Dušanom Mihajlovićem Foto: Instagram/mihajlovicdrazen

Otkako je stigao u Crvenu zvezdu Arnautović je nekoliko puta, uz probleme da kontroliše emocije, pričao o Siniši i periodu koji su proveli zajedno u Bolonji.

Govorio je i o članovima porodice Mihajlović, pa njihov susret izaziva puno pažnje.

- To pitanje je vrlo teško. To nisi trebao da me pitaš, sada ne mogu uopšte da pričam. On mi je bio brat, otac... Rekao sam mu da ću jednog dana doći ovde. Samo smo pričali o Zvezdi, više o tome nego o Bolonji. Pričao sam i sa njegovom ženom i decom, svi su srećni. Plakao sam više ova dva dana nego u celom životu. Kada sam došao na stadion... ne mogu... - rekao je Arnautović kroz suze tokom konferencije za novinare koja je organizovana radi njegove promocije.

