Fudbalski savez Španije odobrio je u ponedeljak zahtev da se prvenstvena utakmica Viljareala i Barselone odigra 20. decembra u Majamiju. Savez će zatražiti dozvole od Evropske fudbalske unije (Uefa) i Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).

Viljareal je obećao svojim navijačima koji imaju sezonske ulaznice za ovu sezonu besplatan put i ulaznice za utakmicu.

Utakmica 17. kola španskog prvenstva Viljareala i Barselone igrala bi se 20. decembra na Hard Rok stadionu.

Real je saopštio da je preduzeo mere kako se ta utakmica ne bi odigrala, tvrdeći da bi taj duel mogao da našteti integritetu takmičenja i legitimnosti rezultata.

"Mera, koja je preduzeta bez prethodnog obaveštenja ili konsultacija sa klubovima koji učestvuju u takmičenju, krši osnovni princip teritorijalnog reciprociteta, koji se primenjunje na dvokružno ligaško takmičenje, jedan meč kod kuće, a drugi na gostovanju, narušavajući takmičarsku ravnotežu i dajući neopravdanu sportsku prednost klubovima podnosiocima zahteva", navodi se u saopštenju Reala.

Real je ocenio da bi ta utakmica u SAD postavila "neprihvatljiv presedan koji otvara vrata izuzecima osnovanim na nesportskim interesima, jasno utičući na sportski integritet i rizikujući falsifikat takmičenja".

"Ako bi ovaj predlog bio sproveden, njegove posledice bile bi toliko ozbiljne da bi predstavljale prekretnicu u svetu fudbala", navodi se u saopštenju "kraljevskog" kluba.

Real je zatražio od Uefa, Fifa i upravnih sportskih tela u Španiji da ne odobre utakmicu u SAD.

"Svaka izmena ove prirode mora, u svakom slučaju, imati izričitu i jednoglasnu saglasnost svih klubova koji učestvuju u takmičenju, strogo poštujući nacionalna i međunarodna pravila koja regulišu organizaciju zvaničnih takmičenja", piše u saopštenju Reala.

(Beta)