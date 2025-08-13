PSŽ - Totenhem 21.00
KURIR NA SUPERKUPU EVROPE! PARI SEN ŽERMEN - TOTENHEM: Sveci i Pevci igraju za prvi trofej u sezoni
Specijalni izveštač iz Udina: Miloš Bjelinić
Na stadionu "Frijuli" u Udinama od 21 čas igra se utakmica Superkupa.
Sastaju se osvajač Lige šampiona, ekipa Pari Sen Žermena, i osajač Lige Evrope, ekipa Totenhema.
19:42
SASTAVI
PSŽ - TOTENHEM
Stadion: Frijuli, Udine
Sudija: Žoao Pinjeiro (Portugal)
PSŽ: Ševalje - Hakimi, Markinjos, Pako, Nuno Mendes - Zaire-Emeri, Vitinja, Due - Barkola, Dembele, Kvaraskelija. Trener: Luis Enrike
TOTENHEM: Vikario - Pedro Paro, Romero, Danso, Van de Ven - Žoao Palinja, Bentankur, Sar - Kudus, RIšarlison, Spens. Trener: Tomas Frank
