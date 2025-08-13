Slušaj vest

Fudbaler Liona Klinton Mata produžio je danas ugovor do 2028. godine, saopštio je francuski klub.

Odbrambeni 32-godišnji fudbaler iz Angole došao je u Lion 2023. godine iz Briža.

On je pre toga igrao za Eupen, Šarlroa i Genk.

Za Lion je odigrao 73 utakmice i postigao dva gola.

Lion je prošle sezone zauzeo šesto mesto u francuskom prvenstvu i igraće u Ligi Evropa ove sezone.

Ne propustiteFudbalPAO NOVI POTPIS: Koni De Viner novi fudbaler Milana
Koni De Vinter
FudbalMURINJO DOBIO NERVNI SLOM POSLE GLUPOSTI SVOG GOLMANA: Svi se pitaju šta se desilo igraču Fenerbahčea
Fenerbahče, Fejnord
FudbalZVEZDU ZADESILO ONO ŠTO JE TERZIĆ HTEO DA IZBEGNE! Crveno-belima se nakon dva meseca ispunilo ono što njen direktor nikako nije hteo da se desi!
crvena-zvezda-v-bodoglimta2670.jpg
FudbalVELJKO MILOSAVLJEVIĆ U ODELU NEMANJE VIDIĆA: Ovo su njegovi dani! Profesorska partija protiv Leha i ispit zrelosti koji ga čeka protiv Pafosa!
Nemanja Vidić