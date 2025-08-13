Odbrambeni 32-godišnji fudbaler iz Angole došao je u Lion 2023. godine iz Briža
NASTAVLJENA USPEŠNA SARADNJA: Mata produžio ugovor sa Lionom do 2028. godine
Fudbaler Liona Klinton Mata produžio je danas ugovor do 2028. godine, saopštio je francuski klub.
Odbrambeni 32-godišnji fudbaler iz Angole došao je u Lion 2023. godine iz Briža.
On je pre toga igrao za Eupen, Šarlroa i Genk.
Za Lion je odigrao 73 utakmice i postigao dva gola.
Lion je prošle sezone zauzeo šesto mesto u francuskom prvenstvu i igraće u Ligi Evropa ove sezone.
