Fudbaleri Juventusa odigrali su pripremnu utakmicu protiv svoje "Next generation" ekipe i slavili 2:0.

Jedan od golova je postigao Dušan Vlahović, koji je bio u centru pažnje po više osnova.

Ni gol mu nije pomogao da dobije aplauz dela navijača Juventusa koji su mu zviždali od starta utakmice.

Publika sa „Alianc“ stadiona ga je izviždala, najpre pri predstavljanju ekipe, a zatim i tokom meča, nakon promašaja pred praznim golom.

Vlahović nije slavio pogodak, a njegovo ozbiljno lice možda i najbolje oslikava situaciju u kojoj se nalazi. Nedeljama i mesecima se priča o njegovom odlasku iz Juventusa, ali za sada nema promena statusa.