Slušaj vest

Fudbaleri Juventusa odigrali su pripremnu utakmicu protiv svoje "Next generation" ekipe i slavili 2:0.

Jedan od golova je postigao Dušan Vlahović, koji je bio u centru pažnje po više osnova.

Dušan Vlahović na utakmici protiv Real Madrida Foto: Brazil Photo Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia

.

Ni gol mu nije pomogao da dobije aplauz dela navijača Juventusa koji su mu zviždali od starta utakmice.

Publika sa „Alianc“ stadiona ga je izviždala, najpre pri predstavljanju ekipe, a zatim i tokom meča, nakon promašaja pred praznim golom.

Vlahović nije slavio pogodak, a njegovo ozbiljno lice možda i najbolje oslikava situaciju u kojoj se nalazi. Nedeljama i mesecima se priča o njegovom odlasku iz Juventusa, ali za sada nema promena statusa.

Ne propustiteFudbalTERAJU VLAHOVIĆA, A ON IM NAJBOLJA I NAJJEFTINIJA OPCIJA: Čelnici Juventusa su se totalno pogubili! Kako će se saga završiti?!
profimedia-1015672613dusan1.jpg
FudbalSAGA OKO DUŠANA VLAHOVIĆA SE NASTAVLJA! Novi preokret na pomolu! Prijatelj srpskog fudbalera se oglasio i poslao jaku poruku: "Neću se previše mešati, ali..."
profimedia-0976437102.jpg
FudbalŠOKANTAN PREOKRET U SLUČAJU DUŠANA VLAHOVIĆA! Bomba koju niko nije očekivao: Napušta Juventus, ali će i dalje nositi crno-beli dres?!
FudbalDUŠAN VLAHOVIĆ U MANČESTER JUNAJTEDU? Poznata sudbina srpskog golgetera!
profimedia-0981215448.jpg

Dušan Vlahović daje gol za Juventus Izvor: ArenaSport