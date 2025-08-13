Jeziv snimak pojavio se na društvenim mrežama.
JEZIV SNIMAK! Ovako su poljski huligani upali u sačekušu - grupa od 200 Delija sa fantomkama i motkama ih premlatila
Kako se navodi u opisu snimka u pitanju je trenutak posle završetka revanš meča Crvene zvezde i Leha koji se igrao u Beogradu, a polsjki huligani napadnuti su dok su napuštali glavni grad Srbije.
Na auto-putu su ih sačekale Delije - njih oko dve stotine, i sa fantomkama na glavama i motkama premlatili navijače poljskog Leha.
Podsetimo, navijači poljskog Leha na dan utakmice pravili su velike nerede u centru Beograda! Polomili su nekoliko izloga prodavnica i napravili opšti haos...
Naime, oni su krenuli od Kalemegdana i tom prilikom su bukvalno uništavali sve što im "zasmeta" na putu.
Policija je hitno intervenisala i počela da hapsi huligane.
