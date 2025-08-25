Slušaj vest

Marsonija, Zagreb, Dinamo, Volfsburg, Bajern, Atletiko Madrid, Juventus i Milan su evropski klubovi u kojima je Mandžukić nastupao, a pri kraju karijere je nosio dres katarskog Al-Duhaila.

Nije zato čudno da je tokom karijere zaradio pozamašnu cifru i da je krenuo u privatni biznis kako bi se osigurao po završetku iste.

Mandžukić je direktor firme "Vila Brač" sa sedištem u Zagrebu, naravno u čijem vlasništvu je luksuzna vila na Braču.

Luksuzni objekt, Vila "Blue Star" Brač nalazi se u Bobovišću, malom i mirnom mestu na ovom ostrvu. Vila je samo 10 metara od mora, 800 metara od centra Bobovišća, te četiri kilometara od Milne. Vila ima pet spavaćih soba, pet kupatila, ispred vile bazen koji se greje veličine 20 m2, te je pogodna za 10 osoba.

Interijer vile razigrano je raspoređen na dva sprata: prizemlje skriva dve spavaće sobe s direktnim izlazom na terasu te letnju kuhinju s roštiljem, dok su se na gornjem spratu smestile kuhinja, trpezarija i dnevni boravak otvorenog tlocrta, s velikim staklenim prozorima prema bazenu. Na galeriji se nalaze još dve spavaće sobe, TV-soba i dodatna soba s izlazom na privatnu terasu. U svakoj su sobi veliki kreveti i en‑suite kupatila, što osigurava maksimalni komfor i privatnost.

Na poznatoj stranici za iznajmljivanje objekata fotografije Mandžukićeve vile oduzima dah.

Naravno, luksuz dolazi i s cenom koja nije za svakoga. Naime, noćenje u sezoni košta 1.900 evra! To je više od prosečne hrvatske plate koja je u maju iznosila 1.450 evra. Van sezone može se naći soba za 1.300 evra.