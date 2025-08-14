Slušaj vest

Proslavljeni portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo zaprosio je Georginu Rodrigez posle devet godina veze.Ronaldo i Georgina su u srećnoj vezi gotovo čitavu deceniju, ali tek sada su odlučili da svoju ljubav krunišu brakom.

Nedavno su objavili vest o veridbi i otkrili da su spremni za veliki životni korak.

Zanimljivo, iako formalno nisu bili u braku, Ronaldo i njegova izabranica Georgina već imaju sporazum koji reguliše njihovu vezu, tačnije finansijsku situaciju.

Georgina ne mora da brine, mirna je do kraja života...

Naime, poznati portugalski časopis "TV GUIA" prošle godine je otkrio da je slavni par potpisao tajni sporazum koji garantuje Georgini finansijsku sigurnost u slučaju raskida.

Ako odluči da prekine vezu sa svojom dragom, Ronaldo će navodno morati da joj isplaćuje gotovo 100.000 evra mesečno do kraja života. Pored toga, Georgina bi postala i vlasnica njegove luksuzne vile u Madridu koju je Portugalac kupio 2010. godine za pet miliona evra. Vila ima 950 kvadrata i prostire se na zemljištu od 4.000 kvatratnih metara.

Ronaldo i Georgina su jedan od najuticajnijih parova u svetu sporta. Zajedno imaju više od 700 miliona pratilaca na Instagramu.

Georgina je Ronaldu rodila dve ćerke Alanu Martinu koja ima šest godina i Belu (1). Navodno, uslovi za prekid veze dogovoreni su neposredno nakon rođenja njihove prve ćerke, Alane Martine.

Kurir sport