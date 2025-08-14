Slušaj vest

Jedan od najboljih centarfora u 21. veku je u 2022. godine stigao u Barselonu sa kojom ima ugovor do kraja sezone koja je tek počela.

Levandovski je za Katalonce igrao na 147 zvaničnih utakmica i na njima je postigao 101 gol uz 20 asistencija.

Njegov agent Pini Zahavi je nedavno otkrio šokantnu informaciju.

- Prošlog leta dobili smo ponudu iz Saudijske Arabije po kojoj je Levandovski trebalo da zarađuje 100.000.000 evra i to godišnje. I on je odbio. Želeo je da ostane u Barseloni, jer je osetio da će se boriti za sve trofeje, La Ligu i Ligu šampiona, i nije pogrešio. Na kraju je malo falilo da Barselona osvoji sve - rekao je Zahavi, a preneo, između ostalih i "Yahoo sports".

Agent je dodatno objasnio odluku Poljaka.

- On misli na sve, pa tako i o tome gde živi. Levandovski je oduševljen životom u Barseloni i uživa i na terenu i van njega. Klubovi iz Saudijske Arabije ulažu mnogo, dovode previše igrača, a imaju ograničen broj onih koje mogu da koriste. Zvali su nas više puta, ali je Levandovski uporno odbijao.

