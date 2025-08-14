Slušaj vest

Aleksandar Mitrović je, nakon dolaska Darvina Nunjeza iz Liverpula, postao višak u Al Hilalu, a klub je navodno spreman da se odrekne srpskog centarfora i da, kao cenu rastanka, plati 25 miliona evra.

O sudbini nekadašnjeg fudbalera Fulama, Njukasla, Anderlehta i Partizana se piše već neko vreme, a zainteresovanih klubova je puno.

Kako sada stoje stvari, jedna od potencijalnih destinacija ka kojoj bi Mitrović mogao da se uputi je i Brazil.

1/10 Vidi galeriju Aleksandar Mitrović Foto: Starsport, 2025/Starsport.rs ©/2025/Starsport.rs ©

Portal "Coluna do Fla" je iskoristio činjenicu da je odlazak Aleksandra Mitrovića iz Al Hilala gotovo izvestan sa činjenicom da Flamengo još uvek nije kompletirao ekipu i da, iako je već potrošio oko 45 miliona evra u prelaznom roku, postoji opcija za novim ulaznim transferima.

Ne pominje se ništa konkretno kada je reč o interesovanju Flamenga, ali portal navodi da trener Luis Felipe nema puno poverenja u aktuelne centarfore Pedra i Žuninja i da bi dolazak Mitrovića mogao da reši taj problem.

U Flamengu se po dobrom sećaju srpskih fudbalera s obzirom na to da je jedan od klupskih legendi upravo Srbin - Dejan Rambo Petković.

Bonus video: