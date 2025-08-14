Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Udina, Miloš Bjelinić

Od utakmice koju mnogi smatraju “nepotrebnom i u pogrešnom momentu” dobili smo spektakl. Super kup Evrope u Udinama pokazao je svu lepotu fudbala, a ujedno je bio i demonstaracija moći UEFA.

Udine – italijanski gradić tik uz granicu sa Slovenijom. Dom “crno-belih” fudbalera Udinezea koji su godinama u gornjem domu italijanskog fudbala. Sada pošto su dobili renoviran stadion, stigla je nagrada i iz UEFA. Lep meč, borba za trofej, pravi uvod u sezonu. Najmoćniji klub današnjice, PSŽ i do skoro večiti gubitnici Totehnem.

Čuveni Friuli, od nedavno “blauenerdži stadion” prima 25.000 gledalaca. Minimalno je bilo slobodnih mesta. Osim od 45. do 55. minuta kada su se “gospoda”iz lože zapadne tribine gostila i zanemirali početak drugog poluvremena.

Na terenu, moćni Totenhem i PSŽ “na odmoru”. Potpuno nerealno: 2:0 rutinski vode Engelzi, delirijum 10.000 njihovih pristalica i trljanje ruku zbog drugog trofeja u samo par meseci. Međutim, PSŽ daje gas u poslednjih 10 minuta meča, a daje i dva gola – 2:2. Dolazi do nezasluženih penala, a onda i pobede. To je ta moć i magija fudbala. Čudesni “sveci” prišivaju potvrdu na zvanje najmoćnijeg tima današnjice. Slavlje? U rangu onog kada su uzeli Ligu šampiona u Minhenu. “Pevci” ponovo vraćaju epitet gubitničkog tima koji su nakratko skinuli posle pobede na Junajtedom u finalu Lige Evrope.

Zadovoljni Aleksander Čeferin zbog spektakl i nove pobede UEFA imao je jedno zanimljivo izlaganje na temu Italije, države domaćina meča, kao i tamošnjeg fudbala.

- Od top 5 liga na svetu, najviše volim da gledam Seriju A, ali… Moram da budem iskren, što se tiče infrasturkture, ona je, blago rečeno – užasna, glasila je poruka prvog čovek evropskog fudbala.

Tu dolazimo do odgovora na pitanje zašto se meč igrao u Udinama. Prosto, to je jedini stadion na “čizmi” koji je renoviran i koji ima status modernog sportskog objekta. Osim Juvea, svi ostali sportski objekti ne prate razvoj fudbala i zahteve koje postavlja UEFA.

Neverovatno i neobjašnjivo. Usput, zamislite EP ili SP u Italiji? Kakav bi to spektakl bio… Nažalost, samo u mislima, jer dok ne izgrade adekvatne stadione, neće biti ni u pričama oko organizacije tih velikih događaja.

Jedna stvar je impersionirala u Udinama: Lakoća dolaska, odlaska sa stadiona, parking, činjenica da se sa svih 25.000 mesta fantastično vidi svaki deo terena. Organizacija – besprekorna. Koliko je cela manifestacija bila značajna za ovaj deo Italije vidi se iz podatka da u Udinama i krugu od 30 kilometara nije bilo nijednog slobodnog smeštaja na dan utakmice, kao i dan posle finala.

Ugledna Gazeta delo Sport smatra da je ovaj meč “apsurdan”, iz razloga termina i činjenice da se timovi u fazi priprema… Ali kada se podvuče crta: novi “bod” za UEFA. Meč je bio zanimljiv, tribine pune, a gledanost rekordna (u terminu Super kupa nije bilo drugih evropskih mečeva). Dovoljno za novi pečat na potvrdi da je Super liga Evrope utopija i da Evropska kuća fudbala neće da prepusti da ništa izađe iz njenog dvorišta.

Povoljno ili...? Kakve su cene?

Piće na stadionu od 5 do 7 evra, a hrana od 8 do 10 evra. To su cene za vode i sokove sa jedne, kao i pljeskavice i kobasice sa druge strane. Ogromni redovi su bili ispred štandova za pićem i hranom. Za Francuze, Engleze i Italijane te cene su apsolutno prihvatljive…

Vruće: Laković ne može bez lepeze

Sparno je bilo podno Dolmita, a izgleda da je najteže bilo gospodi u odelu. Pa tako Zoran Laković, jedan od glavni ljudi u UEFA, nije ispuštao lepezu tokom meča.

Srpski fudbalski radnik pratio je meč iz svečane lože, odmah iza Aleksandera Čeferina, predsednika UEFA.

