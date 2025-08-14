Slušaj vest

Čuvena Gazeta kao udarnu priču donosi dešavanja na meču Juventus – Mladi tim Juventusa. To je bilo svojevrsna uvertira za početak sezone, a pretvorila se u skandal. Zbog toga nas nije iznenadilo kada smo na 2-3 strani italijanskih sportski novina našli veliku priču o Dušanu Vlahoviću i onome što je preživeo na toj utakmici.

- Stadion mu odsvirao kraj - glasi veliki naslov u Gazeti u kojem se aludara da su navijači potpisali da Vlahovića više nećemo gledati u „crno-belom“ dresu.

Foto: Kurir Sport

Usledilo je objašnjenje. Čini se, presurovo.

- Dušan je targetiran od strane navijača i tu nema povratka. Sve više su ga odvojili od ostatka tima i postavili da se oseća kao „strano telo u porodičnom domu“ – glasi drugi naslov u Gazeti.

Foto: Kurir Sport

U tekstu sve do detalje sve pojašnjava.

- Srbin nije produžio ugovor, pa izviždan od navijača. Prvo po izlasku na teren, a onda čak i kada je postigao gol. To sve govori – piše između ostalog ovaj italijanski sportski list.

Dušan Vlahović Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Za kraj, dodaćemo jednu zanimljivost. Meču Juventusa protiv mladog tima „stare dame“ prisustovalo je neverovatnih 28.100 gledalaca.

Gde će Vlahović završiti?!

Čelnici "stare dame" iz Torina želeli su da Dušan Vlahović pristane na smanjenje plate u poslednjoj godini ugovora i da mu ponude produžetak saradnje. Međutim, nije došlo do dogovora. Vlahović nije želeo da se odrekne 12 miliona evra, koliko mu pripada u dolazećoj sezoni, a čelnici Juventusa nisu bili pažljivi i fleksibilni prema svom napadaču.

Zato je Milan stupio na scenu, a novi trener roso-nera Masimilijano Alegri pokušao je na sve načine da Dušana Vlahovića privoli da dođe na San Siro. Milan nije mogao da mu obeća veću platu od 6.000.000 evra, ali jeste određene bonuse. I onda su roso-neri odlučili da odugovlače celu stvar, pokušavajući da skraćivanjem vremena primoraju Juventus i samog Vlahovića da pristanu na manje novca.

Njukasl ozbiljan u priči

Posle svega, u celu igru ušao je engleski Njukasl. "Svrake" traže zamenu za Aleksandera Isaka, koji je blizu prelaska u Liverpul. I tu u celu priču ulazi Dušan Vlahović, koji je već neko vreme vrlo zanimljiv menadžmentu kluba iz Premijer lige.

Dušan Vlahović na utakmici protiv Real Madrida Foto: Brazil Photo Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia

Juventus je navodno ponudio Njukaslu trampu igrača, gde bi u Englesku poslao Dušana Vlahovića, a Italiju bi stigao Sandro Tonali. Klub iz Torina spreman je da na stadion Sent Džejms park pošalje i Brazilca Davida Luiza.

Međutim, ceo transfer i razmenu igrača ljudi iz Juventusa počeli su da posmatraju s finansijskog aspekta i shvatili da bi mogli da budu na gubitku. O čemu se zapravo radi? Posao s Tonalijem bio bi vredan previše novca.

Sve se vrti oko novca

Naime, Sandro Tonali ima zagarantovanih 75 miliona evra u Njukaslu i jasno je da ne bi pristao da za manje para dođe u Juventus. I time bjanko-neri ne bi rešili pitanje prvog napadača, jer se još nisu dogovorili sa PSŽ o Kolu Muaniju. Naime, Parižani traže devet miliona evra za pozajmicu, a Muanijeva plata izađe osam miliona evra po sezoni.

Kad se sve racionalno sagleda, deluje da je ostanak Dušana Vlahovića najjeftinija varijanta za Juventus. Samo je pitanje da li je posle višemesečnog razvlačenja po medijima srpskom napadaču u interesu da nastavi karijeru u klubu, koji ga je ponižavao prethodnih meseci. Situacija sa navijačima definitivno ne ide u prilog Vlahovićevom ostanku u Torinu, tako da je veliko pitanje - gde će Srbin igrati naredne sezone?!

