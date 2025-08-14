Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde će se 19. avgusta od 21.00 sat na stadionu “Rajko Mitić” sastati sa Pafosom, u okviru plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a ulaznice za pomenuti duel su odmah po završetku meča sa Lehom puštene u prodaju.

Fudbaleri Crvene zvezde su u trećem kolu eliminisali poljskog šampiona, ekipu Leha ukupnim rezultatom 4:2.

Mirko Ivanić kao kapiten okupio fudbalere Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Naredni riva crveno-belima biće Pafos, a karte za taj meč svi zainteresovani mogu obezbediti ONLAJN putem, ali i na blagajnama stadiona od danas, kada su puštene u prodaju. Jedan kupac može da kupi maksimalno četiri ulaznice.

Blagajne rade radnim danima od 10.00 do 18.00 časova, u subotu od 11.00 do 16.00 i na dan utakmice od 12.00 sati, pa sve do početka susreta. Nedelja je neradna.

Cene karata:

- Sever/Jug – 1.200 dinara

- Istok – 2.200 dinara

- Zapad – 2.600 dinara

- Tribina Siniša Mihajlović – 4.000 dinara

Navijače Crvene zvezde na utakmicu protiv Pafosa pozvao je i Šerif Endijaj, napadač crveno-belih. On je istakao koliko je važno za klub da Marakana u utorak od 21.00 čas bude dupke puna.

Pobednik dvomeča između Crvene zvezde i Pafosa obezbediće plasman u grupnu fazu Lige šampiona, među 36 najboljih klubova Evrope. Poraženi će igrati u grupnoj fazi Lige Evrope.