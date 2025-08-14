Vezista Vojvodine i polaznik klupske omladinske škole – Dragan Kokanović produžio je ugovor sa svojom „starom damom“.
VOJVODINA U NJEMU VIDI BUDUĆNOST: Dragan Kokanović produžio vernost do 2029. godine
Kokanović je dete Vojvodine, do prvog tima stigao je preko pozajmica u Mladosti GAT i Kabelu, te je od prošle sezone nezamenjiv u prvom timu „stare dame“.
I početkom ove sezone, Kokanović ima veliko poverenje stručnog štaba na čelu sa Miroslavom Tanjgom, ali i uprave kluba, što potvrđuje i potpis novog ugovora do leta 2029. godine.
Kokanović ne krije oduševljenje posle obnove ugovora sa svojom „starom damom“.
– Osećam se fantastično. Želim da se zahvalim predsedniku Dragoljubu Zbiljiću i šefu stručnog štaba Miroslavu Tanjgi na ukazanom poverenju. Ja ću dati sve od sebe da to opravdam na terenu i da budem što bolji u novoj sezoni. Čast mi je što sam potpisao novi ugovor, jer je Vojvodina moj klub i moja kuća – rekao je Kokanović.
