Kokanović je dete Vojvodine, do prvog tima stigao je preko pozajmica u Mladosti GAT i Kabelu, te je od prošle sezone nezamenjiv u prvom timu „stare dame“.

I početkom ove sezone, Kokanović ima veliko poverenje stručnog štaba na čelu sa Miroslavom Tanjgom, ali i uprave kluba, što potvrđuje i potpis novog ugovora do leta 2029. godine.

Kokanović ne krije oduševljenje posle obnove ugovora sa svojom „starom damom“.

– Osećam se fantastično. Želim da se zahvalim predsedniku Dragoljubu Zbiljiću i šefu stručnog štaba Miroslavu Tanjgi na ukazanom poverenju. Ja ću dati sve od sebe da to opravdam na terenu i da budem što bolji u novoj sezoni. Čast mi je što sam potpisao novi ugovor, jer je Vojvodina moj klub i moja kuća – rekao je Kokanović.

