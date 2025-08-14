Slušaj vest

"Zgroženi smo rasističkim uvredama koje je Matis Tel doživeo na društvenim mrežama nakon poraza u Superkupu Evrope", piše u objavi Totenhema na društvenoj mreži X.

Totenhem nije uspeo da osvoji Superkup Evrope, pošto je noćas u Udinama u penal seriji izgubio od Pari Sen Žermena 3:4, ;nakon što je regularni deo utakmice završen nerešeno 2:2.

Tel je u igru ušao u 79. minutu, pri vođstvu Totenhema 2:0, a tokom penal serije je ;promašio svoj udarac sa "bele tačke".

"Matis je pokazao hrabrost i odvažnost da istupi i izvede penal, ali oni koji ga vređaju nisu ništa drugo do kukavica, kriju se iza anonimnih korisničkih imena i profila kako bi izneli svoje gnusne stavove", dodaje se u objavi Totenhema.

Totenhem je naveo i da će kroz saradnju sa organima vlasti i platformama društvenih mreža preduzeti "najoštrije moguće mere" protiv svake osobe koju može da identifikuje.

"Uz tebe smo Matis", poručio je engleski klub u svojoj objavi.

(Beta)