Slušaj vest

"Kao trener želim da Joan bude ovde i deo prvog tima. Tako ja to vidim. Ali vrlo dobro razumem njegovu situaciju. Imam odličan odnos sa njim i to će tako ostati. Međutim, moramo da se fokusiramo na igrače koji su spremni", rekao je danas trener Brentforda Kit Endrjuz.

Ovaj 28-godišnji napadač i reprezentativac Demokratske Republike Kongo napustio je početkom jula pripreme kluba u Portugalu.

Joan Visa je van tima ostao nakon što je odbijena ponuda Njukasla, a treninzima sa prvim timom Brentforda se vratio tek prošle nedelje.

On je prošle sezone zauzeo šesto mesto na listi strelaca Premijer lige sa 19 golova.

Endrjuz, koji je u junu preuzeo mesto trenera Brentforda, rekao je da još uvek ne zna da li će Visa ostati u timu.

"Znam šta bih voleo da se desi. Voleo bih da Visa bude deo prvog tima. Kako će se to završiti, nisam siguran", dodao je irski trener.

Brentford, koji je prošle sezone završio na 10. mestu Premijer lige, prvu utakmicu u novoj sezoni igra u nedelju na gostovanju protiv Notingem Foresta (15.00).

(Beta)