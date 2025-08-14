Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde narednog utorka dočekuju Pafos u prvoj utakmici plej-ofa za ulazak u Ligu šampiona.

Na stadionu "Rajko Mitić", koji će po svemu sudeći biti rasprodat, biće i roditelji Timija Maksa Elšnika.

 Njegovi roditelji krenuli su iz slovenačkog mesta Zlatoličje ka Beogradu kako bi 19. avgusta podržali svog sina protiv kiparskog tima.

Zlatoličje je mestašce od nekoliko stotina stanovnika koje se nalazi između Maribora i Ptuja.

Od Beograda je udaljeno oko 500 kilometara, pa je jasno da gospođu i gospodina Elšnika očekuje naporan put.

