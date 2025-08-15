Slušaj vest

Ovaj duel na programu je od 20.00 časova, a možete ga gledati na kanalima Arene Sport, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.

Zvezda je posle tri odigrane utakmice na prvom mestu Super lige Srbije sa devet bodova, dok je Mladost uz utakmicu više na sedmom mestu sa pet bodova.

Mladost je u prve četiri utakmice zabeležila po pobedu i poraz, uz dva remija.

Podsetimo, crveno-bele u utorak u Beogradu očekuje prvi meč plej-ofa za plasman u Ligu šampiona protiv kiparskog Pafosa.