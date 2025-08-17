Slušaj vest

Naime, jedan od najboljih fudbalera sveta pored prstena sa kojim je kleknuo pred svoju izabranicu (vrednim oko 5 miliona funti), kupio joj je i brdo poklona koji su, prema procenama engleskih medija, koštali oko 270 hiljada funti.

Georgina Rodrigez pokazuje raskošni verenički prsten vredan 10 miliona dolara
Georgina Rodrigez pokazuje raskošni verenički prsten vredan 10 miliona dolara Foto: Instagram

Na listi se između ostalog načazi Porsche Taycan (78.250 funti), Audemars Piguet sat (53.000 funti), Patek Philippe sat (42.000 funti), torbe ekskluzivnih brendova Christian Dior i Louis Vuitton (oko 7.000 funti), dizajnerska garderoba (18.700 funti).

Porsche Taycan
Porsche Taycan Foto: Chanakarn Laosarakham / AFP / Profimedia

Možda je čekao devet godina da postavi "veliko" pitanje, ali Ronaldo je definitivno to učinio u velikom stilu. Priča nije samo o prstenu i o raskoši. Ronaldo je, kažu, mesecima planirao da ovaj trenutak bude za pamćenje. I verujemo fa će ga Georgina pamtiti do kraja života.

Georgina i Ronaldo uživaju na jahti Foto: PrintscreenInstagram/georginagio

Ronaldo i Geogrina uživaju na jahti

Ronaldo ne skida ruke sa Georginine zadnjice Izvor: Instagram/georginagio