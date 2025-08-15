OVO SU SVI POZNATI DETALJI SVADBE DECENIJE! Kristijano i Georgina planiraju ogromno slavlje, zna se i datum koji su izabrali za venčanje! Počele su pripreme!
Prema izvorima bliskim paru, svadba će se održati 2026. godine, nakon Svetskog prvenstva. Ronaldo navodno želi da sve bude savršeno - od lokacije do liste zvanica, a pripreme su već počele.
"Želeo je da ovaj trenutak učini posebnim. Nije mogao više da čeka da je pita da mu bude žena. Sada već rade na svadbi, a biće ogromna" - otkriva izvor za The Sun i dodaje:
"Oboje su veoma uzbuđeni, Kristijano je oduvek želeo da se oženi. a sada želi da Georginu učini najsrećnijom ženom i majkom na planeti. Venčanje bi trebalo da se održi nakon Svetskog prvenstva 2026. godine".
Za veridbu je Georginu obasuo luksuzom: Porsche Taycan, dva prestižna sata - Patek Philippe i Audemars Piguet, torbe Dior i Louis Vuitton, kao i ekskluzivne modne komade. Sve to da bi, uz dijamantski prsten, pokazao koliko mu znači.
Par je poznat po ljubavi prema luksuznim brendovima, a Ronaldo je želeo da se veridba pamti kao uvod u svadbu iz snova. Ako je suditi po poklonima, ono što nas čeka 2026. moglo bi da zaseni i kraljevska venčanja.