Fudbaleri Partizana nisu uspeli da se plasiraju u plej-of kvalifikacija za Ligu konferencija, uprkos pobedi u revanšu u Edinburgu nad Hibernijanom posle produžetaka sa 3:2.

Partizan je u prvom meču u Beogradu poražen rezultatom 0:2, pa će u plej-of ići škotska ekipa, koja za rivala u poslednjoj rundi kvalifikacija ima Legiju iz Varšave.

ŠTA JE PARTIZAN ZARADIO?

Crno-beli su ovom pobedom došli do 1.000 bodova za svoj koeficijent, dok su nacionalnom dodali 250 poena. Međutim, ovim porazom sada je izvesno da će samo Crvena zvezda voditi borbu za bodove u evropskim takmičenjima do kraja sezone.

Kada je novac u pitanju, kada se saberu nagrade iz druge i treće runde, Partizan će iz evropskih takmičenja ove sezone inkasirati oko 725.000–750.000 evra. Iako se očekivao plasman u plej-of i borba za grupnu fazu, što bi donelo višemilionske prihode, crno-beli će ove godine morati da se zadovolje skromnijom zaradom.

Hibernijan će u plej-ofu za plasman u Ligu konferencija igrati protiv Legije iz Varšave, koja je poražena u dvomeču trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evropa od AEK-a iz Larnake sa ukupnih 5:3.