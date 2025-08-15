Slušaj vest

Fudbaleri AEK-a, koje sa klupe predvodi Marko Nikolić pobedili su Aris 3:1 i sa ukupnih 5:3 prošli u plej-of kvalifikacija za Ligu konferencije.

Jedan od strelaca za grčki tim bio je i srpski reprezentativac Luka Jović. On je ušao u igru tek u 100. minutu, da bi samo devet minuta kasnije zatresao mrežu.

Jović je u kontri primio loptu ispred kaznenog prostora, bio praktično sam ispred golmana i lobovao ga za 3:1.

Atinjani u plej-ofu za Ligu konferencije igraju sa Anderlehtom, koji je prethodno prošao Šerif.

Partizan izgubio, Grobari pružaju podršku Izvor: Kurir