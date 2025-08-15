Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde u utorak igraju prvu od dve najvažnije utakmice ove sezone, a protivnik u plej-ofu za Ligu šampiona je Pafos sa Kipra.

Crveno-beli će Kiprane dočekati u utorak od 21.00 čas na stadionu "Rajko Mitić", a za tu utakmicu trener Vladan Milojević neće moći da računa na Radeta Krunića, koji je suspendovan zbog kartona i Rodrigaa koji je isključen protiv Leha.

Mirko Ivanić kao kapiten Crvene zvezde Foto: NIKOLA MITIC/NIKOLA MITIC

Izostanak dvojice fudbalera iz startne postave Crvene zvezde pravi priličan problem stručnom štabu. Izvesno je da će Rodrigaa zamenitiVeljko Milosavljević koji igra u sjajnoj formi. Dok bi Radeta Krunića trebalo da odmeni Mahmudu Badžo. Ili... Da trener Vladan Milojević posegne za određenim taktičkim varijantama u veznom redu.

Ono što je sigurno, kapiten Mirko Ivanić oporavio se od povrede mišića koju je zaradio u utakmici u Poznaju protiv Leha i biće u konkurenciji za meč protiv Pafosa. Prethodnih dana vredno je trenirao sa ostatkom ekipe.

Isto se može reći i za Nemanju Radonjića i Marka Arnautovića. Vihorno krilo crveno-belih povredio je koleno, pa je pauzirao u protekle dve nedelje, dok snažni napadač zbog problema sa zglobom nije bio u protokolu za utakmicu protiv Leha u Beogradu.

Ako je verovati statusima Nemanje Radonjića na društvenim mrežama, on i Arnautović su trenirali sa ekipom i biće spremni za meč protiv Pafosa, u plej-ofu za Ligu šampiona.

Nemanja Radonjić postavio je seriju fotografija sa utakmica u dresu Crvene zvezde, ali i sa treninga. Posebno je atraktivan video u kojem na treningu, Radonjić petom pogađa mrežu i slavi gol sa saigračima.

Nemanja Radonjić i Marko Arnautović treniraju Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Da podsetimo, Crvena zvezda večeras od 20.00 časova gostuje u Lučanima, gde će igrati protiv domaće Mladosti. Nije poznato hoće li Mirko Ivanić, Nemanja Radonjić i Marko Arnautović dobiti priliku da igraju u ovom utakmici, ili će dobiti poštedu do utorka i susreta sa prvakom Kipra.

- Ivanićev oporavak ide u dobrom pravcu, videćemo u kom će stepenu moći da odgovori intenzitetu utakmice - rekao je u najavi meča u Lučanima trener Crvene zvezde Vladan Milojević.