Precrtani krilni napadač Mančester junajteda Džejdon Sančo uskoro bi mogao da pojača - Romu.

Kao što je poznato, Rimljani su krenuli u ofanzivu na Sanča, nakon što su Englezu propali pregovori sa Juventusom i ranije sa Napolijem. U jednom momentu ozbiljna opcija bila je i Borusija Dortmund, ali ni Nemci nisu bili konkretni sa ponudom.

Roma je sada ozbiljno zagrizla, Junajted je spreman da ga pusti na pozajmicu, ali uz obavezan otkup narednog leta. Navodno, Junajted traži 20.000.000 funti, odnosno oko 23.000.000 evra, ali narednog leta, do kada bi Roma pokrivala veći deo Sančovih primanja.

Novi trener Đan Pjer Gasperini verovatno veruje da može da probudi Sanča i iskoristi njegov talenat, koji nikako da ispliva u prvi plan.

Osim Sanča, na meti Rome je i krilni napadač Aston Vile, Leon Bejli, koji bi takođe mogao da pojača konkurenciju na levom boku.

Podsetimo, Gasperini je ovog leta doveo Evana Fergusona na pozajmicu iz Brajtona.

