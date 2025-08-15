Slušaj vest

Makabi iz Haife je završio učešće u kvalifikacijama za Ligu konferencija porazom od Rakova rezultatom 2:0.

Makabi je u prvoj utakmici pobedio rezultatom 1:0, a onda je, kao domaćin, na utakmici koja je odigrana u Mađarskoj, izgubio i ostao bez Evrope.

Revanš utakmicu je obeležio skandalozan transparent navijača izraelske ekipe koji se odnosio na dešavanja u Drugom svetsku ratu.

- Ubice od 1939. godine - poručili su navijači Makabija.

Mnogi smatraju da je ovo odgovor poljskim navijačima koji su na svom stadionu, u toku prve utakmice, razvili transparent sa sledećom porukom:

- Izrael ubija, a svet ćuti.

Zbog transparenta Makabijevih navijača se hitno oglasila ambasada Izraela u Poljskoj.

- Odvratno ponašanje nekih navijača Makaija iz Haife tokom utakmice protiv Rakova. Takve reči i dela, ni sa jedne strane, nemaju mesta na stadionu ni bilo gde drugde. Nikada! Ovi sramotni incidenti ne odražavaju duh većine izraelskih navijača - saopštili u iz ambasade.

Trener Rakova Marek Papšun nije bio zadovoljan ponašanjem tivala.

- Nisam vidio transparente, ali od juče je ponašanje domaće ekipe bilo skandalozno. Izazvali su tučnu, a ja sam to malo umanjivao, ali samo je postajalo sve gore. To je neverovatna priča i mislim da je Makabi trebalo da bude teško kažnjen. Nije imalo nikakve veze sa fer.-plejom. Na tribinama ima svakakvih ljudi, ali mora da postoji neko poštovanje prema protivniku. Gubiš odlučno, a stalno pokušavaš da stvoriš sukobe i situacije sa kojima se nikada pre nisam susreo - rekao je Papšun.

