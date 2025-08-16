Slušaj vest

Lepota prepoznaje lepotu. Ovom rečenicom FK Zenit predstavio je novu opremu za dolazeću sezonu.

A, naslovna manekenka Zenita je lepa i atraktivna Stanislava Stasja Konstantinova, nekadašnja ruska klizačica.

Stanislava Konstantinova fotografisala se u plavom dresu Zenita, na najlepšim lokacijama Sankt Peterburga. Dobila je i svoj lični nebesko plavi dres, sa broj 52, na kojem je pisalo Stasja.

Fudbaleri Zenita ostali su prošle sezone bez titule u Rusiji, a prvak te zemlje postao je Krasnodar. Klub iz Sankt Peterburga ove sezone želi da vrati trofej, ali mu posao neće biti lak, bez obzira što je osetno pojačao ekipu.

Za Zenit igra srpski reprezentativacStrahinja Eraković, a ovaj klub preko kompanije Gasprom ima višedecenijsku saradnju sa FK Crvena zvezda. Unazad nekoliko godina, dva kluba tokom sezone odigraju jednu, ili dve prijateljske utakmice. Kooperacija dva kluba intenzivirana je poslednjih godina, jer su ruski timovi pod sankcijama UEFA i FIFA od 2022. godine.

Stanislava Konstantinova (25) imala je uspešnu karijeru u umetničkom klizanju. Osvojila je bronzanu medalju na Zimskoj Univerzijadi 2019, srebrno odličje na Gran pri Helsinkiju 2018, a bila je dvostruka šampionka trofeja CS Talin. Veliki je navijač Zenita i ne propušta nijednu utakmicu ovog kluba.

Stasja je rođena 14. jula 2000. godine u Sankt Peterburgu. Potiče iz sportske porodice, jer joj je majka bila ritmička gimnastičarka i atletičarka, a otac karatista. Karijeru je okončala 2023. godine, kada je objavila da će se posvetiti trenerskom poslu i radu sa mladima.