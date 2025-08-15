EVROPA BRUJI O ONOME ŠTO SE DESILO PARTIZANU! Pojavio se snimak iz drugog ugla, ovo je nestvarno, svi gledaju u neverici (VIDEO)
Društvene mreže su preplavljene snimkom sa utakmice Hibernijan - Partizan koja se završila nesrećno za crno-bele.
Uprkos hrabroj igri i igri boljoj od protivnikove, pa na kraju i pobedi posle produžetaka, Partizan je završio sa Evropom za ovu sezonu već u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.
Nakon poraza (2:0) u Humskoj, crno-beli su pobedili rezultatom 3:2 u Edinburgu nakon više od 120 minuta igre, ali to nije bilo dovoljno za plasman u plej-of kvalifikacija.
Jedan od najzaslužnijih za prolaz Hibernijana je Kiron Bouvi koji je u 60. minutu postigao neverovatan gol.
Pri rezultatu 2:0 za Partizan koji je do te prednosti stigao već u prvom poluvremenu, napadač škotske ekipe je šokirao srpskog predstavnika i golmana Marka Miloševića udarcem koji bi malo ko od fudbalera širom sveta odlučio da uzme.
Perfektno je šutirao Bouvi i postigao možda i gol karijere, iako mu je tek 22 godine.
Ovaj pogodak je izazvao puno pažnje, a pojavio se i snimak iz novog ugla, koji daje novu dimenziju i pogled na remek delo Škota.
