Društvene mreže su preplavljene snimkom sa utakmice Hibernijan - Partizan koja se završila nesrećno za crno-bele.

Uprkos hrabroj igri i igri boljoj od protivnikove, pa na kraju i pobedi posle produžetaka, Partizan je završio sa Evropom za ovu sezonu već u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.

Nakon poraza (2:0) u Humskoj, crno-beli su pobedili rezultatom 3:2 u Edinburgu nakon više od 120 minuta igre, ali to nije bilo dovoljno za plasman u plej-of kvalifikacija.

Jedan od najzaslužnijih za prolaz Hibernijana je Kiron Bouvi koji je u 60. minutu postigao neverovatan gol.

Pri rezultatu 2:0 za Partizan koji je do te prednosti stigao već u prvom poluvremenu, napadač škotske ekipe je šokirao srpskog predstavnika i golmana Marka Miloševića udarcem koji bi malo ko od fudbalera širom sveta odlučio da uzme.

Perfektno je šutirao Bouvi i postigao možda i gol karijere, iako mu je tek 22 godine.

Ovaj pogodak je izazvao puno pažnje, a pojavio se i snimak iz novog ugla, koji daje novu dimenziju i pogled na remek delo Škota.

