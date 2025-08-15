Slušaj vest

Fudbalere Crvene zvezde dve utakmice dele od grupne faze Lige šampiona. Prepreka na putu do elitnog ranga UEFA za crveno-bele je kiparski prvak Pafos.

Crvena zvezda i Pafos prvu utakmicu plej-ofa Lige šampiona igraju u utorak od 21.00 čas na stadionu "Rajko Mitić". Revanš je sedam dana kasnije na Kipru.

Pafos nije za potcenjivanje - Mitar Mrkela Foto: Www.crvenazvezdafk.com

U Ljutice Bogdana 1A ozbiljno su shvatili duel protiv Kiprana. Pokazuje to i oprezna izjava sportskog direktora Mitra Mrkele.

- Mislili smo u početku da je Pafos lakši protivnik, međutim nije tako. Pafos je ekipa koja je u usponu. Prošle sezone je bila prvi put šampion u kiparskom prvenstvu. U startnoj postavi imaju samo dva Kipranina, ostalo su stranci, u celom rosteru imaju ukupno četiri Kipranina, tako da su dobro selektirani, dobra ekipa, koja je pokazala u meču protiv Dinamo Kijeva da je bolja. Pobedili su dva puta i rezervisali susret sa nama - rekao je Mitar Mrkela i nastavio:

- Oni imaju veliki broj kvalitetnih igrača. Igraju dobar, dinamičan fudbal i imaju veliki broj talentovanih igrača. Rekao bih da su možda individualno bolji od Leha. Leh je složen i organizovan, a Pafos ima individualno bolje igrače i moraćemo da se pripremimo.Neka istorija nas je naučila da nema rezultata koji sigurno vodi dalje, tako da bi svaka pobeda bila zadovoljavajuća i dala bi nam veliku šansu da se kvalifikujemo dalje.

Crvena zvezda se nada da će protiv Pafosa Marakana biti ispunjena do poslednjeg mesta. Navijači su ti koji su crveno-bele prethodnih godina nosili do velikih uspeha.



- Poseta u trećem kolu kvalifikacija, to je upravo ono što sam rekao, da je zvezdaška javnost prepoznala Crvenu zvezdu, da je prepoznala da u ovom trenutku imamo zaista snažan tim, da imamo tim sa dosta kvalitetnih igrača. Spoj iskustva i mladosti i da idemo da igramo na gol više. Mi smo prošli Leh uz veliku posetu na Marakani, a moram da kažem da nas sada čeka još zahtevniji protivnik i da će pomoć publike u toj utakmici biti neophodni - tvrdi Mitar Mrkela i poentira:

Navijači su 12. igrač Zvezde - Mitar Mrkela Foto: Www.crvenazvezdafk.com

- Već je otišlo dosta karata, prodato je 15.000 ulaznica, ali će nam na toj utakmici protiv Pafosa za prolaz, na ovom stepenu takmičenju biti potrebna puna Marakana. Podrška i energija Marakane, koja je ne jednom bila odlučujući faktor na takvim utakmicama.