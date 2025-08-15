Slušaj vest

Čekanju je došao kraj - ovog vikenda startuje nova sezona u Premijer ligi, u kojoj nas, po svemu sudeći, očekuje nikad izjednačenija borba za titulu.

Aktuelni šampion Liverpul uložio je rekordan novac u prelaznom roku kako bi odbranio tron, ali ni najveći rivali Redsa nisu sedeli skrštenih ruku...

Arsenal, Siti i ostali timovi iz samog vrha doveli su ozbiljna pojačanja i mnogi veruju da će ovo biti najuzbudljivija sezona ikada. Gledaćemo paklenu borbu za titulu, ali i plasman u Evropu i opstanak u elitnom rangu.

Liverpul je ovog leta potrošio oko 310 miliona evra na pojačanja, a najskuplji je bio Florijan Virc za čiji dolazak je engleski klub platio nemačkom Bajeru iz Leverkuzena oko 115 miliona evra.

Za Uga Ekitikea Liverpul je platio nemačkom Ajntrahtu 79 miliona evra, Miloš Kerkez je stigao iz Bornmuta za 46 miliona evra, dok je transfer Džeremija Frimponga iz Leverkuzena iznosio 34 miliona evra.

Golman Đorđi Mamradašvili je u Liverpul prešao iz španske Valensije za 29 miliona evra.

Arsenal, koji silno želi da se domogne trona, potrošio je oko 230 miliona evra na pojačanja. Doveli su fantastičnog Viktora Đekerša iz Sportinga, Zubimendija iz Sosijedada, Maduekea i Arizabalaga iz Čelsija...

Mančester siti, koji je imao razočaravajuću sezonu, želi po svaku cenu da se vrati na vrh, pa nije štedeo novac ovog leta.

Pep je potrošio oko 177 miliona na pojačanja, a najzvučnija imena koja su stigla u Mančester su Tijani Rejnders iz Milana i Rajan Čerki iz Liona.

Pored jasnih favorita za titulu ne smeju se olako otpisati ni Čelsi i Mančester Junajted, koji prethodnih godina nisu blistali. Naravno, pored navedenih klubova ne treba zaboraviti ni Njukasl, Totenhem i Aston Vilu koji svoju šansu vrebaju iz senke.

