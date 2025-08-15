Slušaj vest

Da stvar po srpskog reprezentativca bude još dramatičnija, ne nazire se na koji način će njegova komplikovana situacija da se završi.

Potencijalnih opcija je puno... Juventus želi da Dušan Vlahović u sezoni koja je na početku ne bude deo tima, a odgovorni iz kluba aktivno rade na tome da tu želu ostvare.

Srbin, navodno, želi da ostane u klubu i tako zaradi 12 miliona evra, koliko mu donosi poslednja sezona ugovora.

Prema pisanju italijanskih medija, navijači su okrenuli leđa srpskom fudbaleru, a gotovo svakodnevno dolaze informacije o zainteresovanim klubovima, ili o klubovima sa kojima povezuju nekadašnjeg fudbalera Fiorentine i Partizana.

"Gazeta delo Sport" je najažurnija po tom pitanju. Ovaj dnevni list je na svom sajtu naveo da je Juventus ponudio Vlahovića Barseloni.

Ovo nije prvi put da se ovakva informacija pojavljuje, pošto je isto objavljeno i u aprilu ove godine.

Barselona je ranije bila zainteresovana za dovođenje Srbina, ali deluje da je sada situacija drugačija. Katalonci su nedavno doveli Markusa Rašforda, pa se pretpostavlja da bi to moglo da znači da Dušan neće stići na Kamp Nou.

"Gazeta delo Sport" je donela još jednu informaciju i povezanost Vlahovića i Španije.

Za srpskog centarfora je, navodno, zainteresovan Atletiko Madrid.

Dijego Simeone i "jorgandžije" imaju želju da prodaju Aleksandera Serlota, a u slučaju da se to dogodi Vlahović bi mogao da bude fudbaler koji je interesantan argentinskom stručnjaku.

