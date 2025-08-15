Slušaj vest

Neverovatna vest dolazi iz Azije i to na utakmici mladih fudbalskih timova, selekcija U-17 Indonezije i Tadžikistana.

Jedan mladi fudbaler iz selekcije Indonezije samo Bogu i sreći može da se zahvali što je ostao živ.

Mierza fudbaler Indonezije upada u kanal Foto: Printskrin/Telegram

Fudbaler Mierza dao je gol glavom za Indoneziju, a onda u naletu emocija potrčao kao tribini da ga proslavi sa navijačima.

Mladić je slaveći gol upao u trometarski jarak, dok je trčao da proslavi gol protiv Tadžikistana. Pravo je čudo kako nije slomio noge. Mierza je bio u šoku posle jezivog pada, a videlo se da oseća bol u nogama.

Na kraju, dugo nije mogao da se vrati na teren. Sve dok mu nisu pomogle dežurne službe koje su ga izvukle iz kanala. Ono što je najvažnije, mladi fudbaler je dobro i nije povrđen.

Utakmica između selekcija Indonezije i Tadžikistana završena je rezultatom 2:2. Meč je igran u okviru "Kupa Nezavisnosti" u Džakarti za selekcije do 17 godina i traje od 12. do 18. avgusta.