Transfer 20-godišnjeg švajcarskog desnog beka vredan je 10 miliona evra.

Atekamo je odigrao svih osam utakmica za Jang Bojs u Ligi šampiona prošle sezone, a ekipa je izgubila svih osam mečeva.

Milan je prošle sezone zauzeo osmo mesto u Seriji A i nije uspeo da se plasira u evropska takmičenja.

(Beta)

