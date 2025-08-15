Dosadašnji fudbaler Jang Bojsa Zakari Atekame potpisao je petogodišnji ugovor sa Milanom.
TRANSFER VREDAN 10 MILIONA: Atekame potpisao petogodišnji ugovor sa Milanom
Transfer 20-godišnjeg švajcarskog desnog beka vredan je 10 miliona evra.
Atekamo je odigrao svih osam utakmica za Jang Bojs u Ligi šampiona prošle sezone, a ekipa je izgubila svih osam mečeva.
Milan je prošle sezone zauzeo osmo mesto u Seriji A i nije uspeo da se plasira u evropska takmičenja.
(Beta)
