Bivši napadal PartizanaUmar Sadik, kao pozajmljeni fudbaler Real Sosijedada u Valensiji - oproavdao je sva očekivanja ljudi za "Mestalje", tvrde španski mediji.

Valensija je ponovo pokazala interesovanje za nigerijskog napadača i krenula u novu ofanzivu kako bi realizovala njegov dolazak.

Umar Sadik Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Ricardo Larreina / Zuma Press / Profimedia, José M Baldomero / Zuma Press / Profimedia

Trener Karlos Korberan odlučan je u nameri da angažuje bivšeg igrčaa crno-belih nakon njegovih prošlosezonskih igara, dok je sam fudbaler spreman da obuče dres kluba sa Mestalje.

Valensija za sada ne namerava da otupi ceo ugovor Sadika o Sosijedada, ali "slepi miševi" ne odustaju od namere da Nigerijac ostane na pozajmici u timu.

UTISCI CRNO-BELIH POSLE MEČA U UŽICU: Sadik umoran, Lutovac spreman na sve, Čolić ponosan što je dobio priliku! VIDEO Izvor: Kurir