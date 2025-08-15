Nigerijski golgeter Umar Sadik na ceni
"grobari" ga obožavaju
POČELA OFANZIVA NA UMARA SADIKA: Bivši napadač Partizana stiže na pozajmicu?
Slušaj vest
Bivši napadal PartizanaUmar Sadik, kao pozajmljeni fudbaler Real Sosijedada u Valensiji - oproavdao je sva očekivanja ljudi za "Mestalje", tvrde španski mediji.
Valensija je ponovo pokazala interesovanje za nigerijskog napadača i krenula u novu ofanzivu kako bi realizovala njegov dolazak.
Umar Sadik Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Ricardo Larreina / Zuma Press / Profimedia, José M Baldomero / Zuma Press / Profimedia
Vidi galeriju
Trener Karlos Korberan odlučan je u nameri da angažuje bivšeg igrčaa crno-belih nakon njegovih prošlosezonskih igara, dok je sam fudbaler spreman da obuče dres kluba sa Mestalje.
Valensija za sada ne namerava da otupi ceo ugovor Sadika o Sosijedada, ali "slepi miševi" ne odustaju od namere da Nigerijac ostane na pozajmici u timu.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši